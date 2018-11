România va participa cu 30 de sportivi, câte 10 la fiecare stil, la CM de lupte rezervate sportivilor sub 23 de ani, găzduite de Sala Polivalentă din Bucureşti între 12 şi 18 noiembrie. La competiţie şi-au anunţat prezenţa aproximativ 800 de sportivi din peste 70 de ţări.

Luptătoarea Alexandra Anghel (72 kg) a declarat că îşi propune să rămână pe podium şi la Campionatele Mondiale Under 23, găzduite de Sala Polivalentă din Bucureşti, după ce în luna iunie a acestui an a obţinut medalia de bronz la Campionatele Europene U23 de la Istanbul. „A mai rămas puţin timp până la începerea... citeste mai mult

