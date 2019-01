Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat marţi seara că ar putea fi reglementat prin noua lege a educaţiei programul de after school din şcoli astfel încât să nu mai fie percepute taxe de la părinţi.

„After schoolul încercăm să îl asigurăm public. Salariul mic la cadrul didactic l-a determinat să încerce să mai facă ceva ca să supravieţuiască. (...) Eu cred că prin lege putem să reglementăm (after school - n.r.)”, a afirmat Ecaterina Andronescu .

În opinia sa, este necesară o clarificare legislativă în această privinţă, pentru că „este o chestiune care nu are nicio... citeste mai mult

