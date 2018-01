Anita Moorjani ar fi trebuit sa moara intrucat se afla in ultimul stadiul a unei forme neiertatoare de cancer, limfomul Hodgkin. Pe 2 februarie 2006, era adusa acasa si in stare inconstienta. Intrase in coma, iar doctorii i-au spus sotului sau ca...

Antena 3, 1 Martie 2016