O dramă cu care se confruntă societatea românească actuală, prezentată într-o manieră comică şi o distribuţie de excepţie, plasează filmul printre preferinţele publicului.

Scurtmetrajul de ficţiune “Narcis şi Fifi” lansat oficial în septembrie 2017 se bucură în continuare de aplauzele publicului şi atenţia juriilor din festivaluri: Around International Film Festival Berlin 2018 (official selection), Bucharest Film Awards 2017, Short to the Point International Film Festival, Transylvania Cinema Awards 2017 (nominalizare), CineMAiubit 2017 (Premiul de montaj pentru film românesc) şi Bucharest ShortCut Cinefest 17 (Premiul Best Romanian... citeste mai mult

