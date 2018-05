Elveţianca-pe-jumătate-româncă Timea Bacsinszky s-a accidentat în timpul unui antrenament la Rabat şi ar putea rata umătoarele turnee pe zgură: alergând pentru a returna o scurtă, jucătoarea cu două semifinale de Roland Garros în palmares a făcut întindere musculară. Bob Brett, un celebru antrenor australian, care a şlefuit jocul unor granzi ai circuitului ATP precum Boris Becker, Goran Ivanišević, Andrei Medvedev, Mario Ančić sau Main Cilic, avea o vorbă: "Live by the drop shot and die by the... citeste mai mult