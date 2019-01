Politistii de frontiera de la Vama Albita si inspectorii vamali au descoperit, ascunse in captuseala a doua trolere, mai multe tigari moldovenesti. La data de 2 ianuarie, in jurul orei 9:00, la Vama Albita s-a prezentat, pentru a intra in tara,...

Buna ziua Iasi, 4 Ianuarie 2016