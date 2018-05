Scumpiri in lant la combustibili. Un plin costa cu 50 de lei mai mult, fata de octombrie 2017 Benzina si motorina s-au scumpit in permanenta in ultima vreme, din cauza cresterii pretului la barilul de petrol, a reintroducerii supraaccizei la carburanti, dar si ca urmare a deprecierii monedei nationale.

In prezent, soferii romani sunt nevoiti sa plateasca chiar si cu 50 de lei mai mult pentru a-si umple rezervorul la masina, fata de luna octombrie a anului trecut.

Preturile la carburanti s-au majorat semnificativ, fiind alimentate de cresterea pretului la barilul de petrol, de reintroducerea supraaccizei la carburanti, dar si din cauza ca Leul isi pierde din putere in... citeste mai mult