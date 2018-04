Scule de pescuit gasite de politistii braileni in zona Lacul Popa

La data de 17 .04.2018, intre orele 05:00 – 14:00, politisti din cadrul Postului de Politie Comunal Gropeni impreuna cu reprezentanti ai Administratiei Parcului Natural Balta Mica a Brailei, au actionat in vederea prevenirii si combaterii braconajului piscicol.

Cu aceasta ocazie, politistii au depistat in zona Lacul Popa, 6 scule de pescuit tip vintir.

In cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de producere, import, comercializare, detinere sau folosire la pescuit de catre persoanele neautorizate a navoadelor, voloacelor, prostovoalelor, varselor,... citeste mai mult