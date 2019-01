- Scrisoarea deschisă a unui pompier către ministrul de interne a ajuns virală pe internet: “Doamnă ministru, umilințele ne-au adus în genunchi…”

Scrisoarea a fost publicată pe AgendaPompierului.ro și prezintă câteva dintre problemele cu care se confruntă pompierii militari. În cele ce urmează redăm integral scrisoarea pompierului către ministrul de interne.

„Vă scriu eu, pompierul român, acel ostaș pe care vă bazați în situații critice, numitele situații de urgență. Sunt un pompier militar bătrân, care am înfruntat multe și am executat fără să cârtesc ordine, care am la activ sute de misiuni și care am avut șansa să scot pe brațe, oameni din foc.

Mi-aduc aminte... citeste mai mult