Ar putea fi o gluma, dar nu este. De un an si jumatate si mai bine, Guvernul, stimulat cu electrosocuri de la Cotroceni, ne-a tinut cu etnobotanice, nici morcovi, dar nici cocaina, in timp ce nemtii, englezii si francezii au pus ardei iute in...

Desteptarea Bacau, 7 Decembrie 2010