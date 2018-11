Tabloul "Girl on the Bridge", pictat de artistul norvegian Edvard Munch, s-a vandut cu suma de 54,5 milioane de dolari, luni, la casa Sotheby's din New York, anunta bbc.com, citat de News.ro. Aceasta vanzare este a doua in topul celor mai...

Hot News, 15 Noiembrie 2016