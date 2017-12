Scrisoarea lui Radu Mazare catre autoritatile romane: Sunt o tinta politica a statului paralel. In Romania nu am nicio sansa sa beneficiez de o justitie corecta Radu Mazare sustine, intr-o scrisoare adresata "tuturor autoritatilor interesate din Romania", ca a decis sa ceara azil politic in Madagascar pentru ca este "o tinta politica a statului paralel", iar in Romania nu mai are "nicio sansa sa beneficieze de o justitie corecta, independenta, obiectiva si impartiala". Foto: reporterntv.ro Social Radu Mazare, aflat sub control judiciar din anul 2015 (dar... citeste mai mult

Social