"Draga Vlad, sunt si eu mama unei fetite cu fibroza chistica. Ma intreb ce face acum Ileana si ce simte mama ei stiind ca isi va pierde fata in curand. Ma apuca disperarea. Nu ne mai vrea nimeni, ne mor copiii. La Asociatia de Fibroza Chistica din Germania lucreaza o pacienta cu fibroza chistica care are 52 de ani! Asta e diferenta intre noi si ei. Suntem soarele si luna. Emigrez la 40 de ani, nu se mai poate. Fata mea are 5 ani, nu vreau s o ingrop peste 3 ani.", acesta este mesajul pe care i l-a trimis o mamă lui Vlad Voiculescu, după... citeste mai mult

azi, 11:29 in Social, Vizualizari: 39 , Sursa: Adevarul in