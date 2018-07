Dragul meu Adam,

Astăzi a fost una din cele mai intense zile din viaţa mea. Tu ai fost alături de mine la revenirea în tenis. Eşti prea mic să înţelegi, dar vei cunoaşte, cândva, importanţa şi trăirile acestei zile.

E 3:00. Nu pot să dorm. Sunt atăt de obosită.... şi mai am câteva ore până la meci. Trebuie să fiu fresh pentru finală. E prima după un an de pauză. Doamne, ce emoţii am! Cum o să fie? Ce o să fac? Dacă o să pierd? Ce va spune mama? Ce vor spune miile de spectatori? Ce vei spune tu, Adam al meu?

Închid ochii, dar telefonul îmi dă de veste... citeste mai mult

