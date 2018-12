Scrisoare de multumire pentru medicii de la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui: “Ati fãcut un miracol”

Nu demult, am scris ca Iulian Francisck Chiriac este un cretin la (cur)tea regelui Misu Tudose. M-a dat in judecata, iar procesul este pe rol. Am sperat ca, daca tot m-a dat in judecata sa isi transforme elucrubratiile in vorbe cu sens, cu continut....

Info Braila, 26 Noiembrie 2018