Scriitorul Dumitru Munteanu, la a 53-a carte: Păstoritul în ținutul grăniceresc năsăudean - ghid de turism montan foto: Mesagerul de BN Neobosit se arată literatul bistrițean Dumitru Munteanu. La începutul acestui an și-a lansat cel de-al 53-lea volum: ”Păstoritul în ținutul grăniceresc năsăudean - ghid de turism montan”, carte apărută la editura ”George Coșbuc” din Bistrița, sub egida filialei județene a Forumului Montan din România. Cititorii sunt purtați într-o inedită și interesantă incursiune în milenara ocupație a neamului românesc, oieritul, specificul local al Țării Năsăudului fiind descris cu lux de amănunte. Printre altele, în paginile cărții am găsit că la recensământul din... citeste mai mult

