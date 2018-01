Scriitorul care a scandalizat Casa Alba: Trump este un experiment!

Cotidianul The Guardian publica un interviu cu scriitorul Michael Wolff, care, in cartea sa "Fire and Fury", dezvaluie se se intampla la Casa Alba sub presedintele Donald Trump.



"Nu stiu daca presedintele poate fi catalogat nebun clinic. Stiu insa, din ceea ce am vazut si din ceea ce mi-au relatat oameni din anturajul lui, ca Trump este o persoana imprevizibila, irationala, uneori incoerenta si care demonstreaza toate acele calitati care, pe un om normal, l-ar fi determinat sa se intrebe daca totul este in regula", a declarat, printre altele, Wolff.

In opinia lui, o parte a problemei consta in faptul ca presedintia absolut anormala a lui Trump a fost... citeste mai mult