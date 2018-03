Poetul, eseistul, publicistul si editorul Calin Vlasie, cel care a preluat cu succes de mai bine de un an conducerea Editurii Cartea Romaneasca, este apreciat nu numai ca director de editura, ci si ca un valoros scriitor. Ultimul dintre numeroasele sale premii primite de-a lungul activitatii sale de scriitor este cel primit din partea Asociatiei Macedonenilor din Romania, asociatie care a apreciat recenta sa carte “Opera poetica”, lansata la inceput de an, in preajma zilei culturii nationale. Asadar, poetul-matematician are toate sansele sa mai primeasca si alte premii pentru cartea sa, dat fiind... citeste mai mult