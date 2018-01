Scriitorul britanic Peter Mayle, celebru pentru bestsellerul "A Year in Provence/ Un an bun", o odă adusă regiunii franceze Provence, a murit la vârsta de 78 de ani, a anunţat, vineri, editura franceză NiL éditions, citată de AFP.

Publisherul său american, Alfred A Knopf, a precizat pe platforma online Twitter că scriitorul a murit după o scurtă suferinţă, într-un spital din sudul Franţei.

Născut în 1939, la Brighton (sudul Marii Britanii), scriitorul a devenit celebru la nivel mondial după ce a publicat, în 1990, romanul "Un an bun", poveste inspirată de primul său an petrecut în Provence, unde s-a mutat în 1987. Romanul s-a vândut... citeste mai mult