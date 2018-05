Cea mai recentă opţiune din Gmail se numeşte Smart Compose şi are rolul de a ajuta utilizatorii în compunerea mesajelor prin sugerarea unor fraze complete în contextul particular al fiecărui mail.

Smart Compose este o evoluţie a funcţiei Smart Reply, care sugera scurte cuvinte pentru compunerea şi transmiterea unor răspunsuri rapide la mesajele primite.

Noua facilitate lucrează în fundal şi sugerează fraze pe care utilizatorii pot alege sau nu să le folosească în cadrul mesajelor. Acestea sunt afişate sub forma unui mic pop-up pe care utilizatorii pot da click sau apăsa tasta Enter în cazul în care sugestia este considerată... citeste mai mult

azi, 18:07