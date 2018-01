Ninsorile abundente si viscolul puternic, care au blocat la primele ore ale diminetii mai multe drumuri comunale si judetene, au dus la suspendarea cursurilor in nu mai putin de 67 de scoli si grãdinite vasluiene din mediul rural. În unele cazuri, desi copiii au venit la scoalã, nu a avut cine sã le predea, unii dascãli navetisti, speriati de intensitatea cu care, in sfarsit, a sosit iarna, au preferat sã nu se riste plecand la drum. Ieri, nu s-au tinut cursuri in unitãti de invãtãmant din comunele cele mai afectate de intemperii: Ciocani, Zãpodeni, Pogana, Rosiesti, Bunesti- Averesti, Mãlusteni, Rebricea, Garceni,... citeste mai mult