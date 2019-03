Want create site? With Free visual composer you can do it easy. Copiii care frecventează cursurile grădiniţelor din judeţul Călăraşi trebuie reînscrişi, potrivit unei informări a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN). Reînscrierile vor începe în data...

Observator de Calarasi, 5 Mai 2017