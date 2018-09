In perioada 29 august - 2 septembrie, in statiunea Mamaia din judetul Constanta, a avut loc Scoala Politica de Vara TLDE, „Libertate si Democratie”. Evenimentul din acest an a avut ca teme libertatea si democratia si drepturile omului.

La Scoala Politica de Vara TLDE au luat parte peste 200 de tineri, membri ai ALDE care au dezbatut asupra problemelor

concrete ale societatii si au avut un schimb de idei cu personalitati marcante din spatiul academic si politic, cu experienta, atat la nivel national, cat si european.

La deschiderea lucrarilor scolii de...

