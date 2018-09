Ieri după-amiază studioul de balet al Şcolii de Arte Satu Mare, gazdă tradiţională a spectacolelor de mai mare amploare ale cursanţilor şcolii, a devenit arhiplin de elevi, părinţi şi prieteni veniţi să marcheze primul moment al unui nou an şcolar al acestei instituţii pe care am putea-o numi vocaţională.

În noul an şcolar 2018-2019 sunt înscrişi 580 de cursanţi, din care 160 în primul an de studiu, ceilalţi continuând studii deja începute. Cea mai numeroasă clasă este cea de balet, al cărei spectacol anual din primăvară a devenit un eveniment în sine, aproape monden. 120 de copii, aproape...