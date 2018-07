A doua generaţie EMBA University of Hull, şcoala de business britanică cu predare în Cluj-Napoca, va absolvi cursurile joi, 12 iulie, în cadrul unei ceremonii organizate la University of Hull, din Marea Britanie. O ceremonie similară va avea loc şi în România, în Cluj-Napoca, în luna noiembrie, potrivit unui comunicat al Universităţii Babeş-Bolyai.

’’După doi ani de muncă, studenţii noştri termină cursurile programului 100% britanic din Cluj-Napoca. Este o mare plăcere sa îi însoţesc la ceremonia lor de absolvire din Hull, Marea Britanie. (...) Am fost foarte bucuros să văd cât de mult au crescut şi aştept să văd cum îşi vor continua parcursul... citeste mai mult