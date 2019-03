Etapa judeţeană a Olim­piadei Naţionale a Sportului Şcolar la fotbal feminin, ciclul primar, s-a disputat zilele trecute, în această fază doar trei echipe luptând pentru titlul suprem pe judeţ.

Şcoala Băiţa de sub Codru, Şcoala 18 Baia Mare şi LPS Baia Mare au fost unităţile de învăţământ calificate la faza judeţeană, prima clasată urmând să reprezinte Maramureşul la etapa de zonă. Rezultate etapa judeţeană: Şcoala 18 Baia Mare – LPS Baia Mare 2-0; Şcoala Băiţa de sub Codru – Şcoala 18 Baia Mare 2-1; LPS Baia Mare – Şcoala Băiţa de sub Codru 1-6. Clasamentul final: 1. Şcoala... citeste mai mult