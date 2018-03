Sectia „Etnografie” a Muzeului Brailei „Carol I” organizeaza in perioada 26-30 martie 2018 un proiect educational cu tema „Scoala altfel” in lumea traditiilor la Dunarea de jos, in colaborare cu:

- Muzeul Istoriei, Culturii si Spiritualitatii Crestine la Dunarea de Jos Galati;

- Scoala Gimnaziala „ Constantin Sandu Aldea” Braila;

- Scoala Gimnaziala „Ion Luca Caragiale” Braila.

Coordonatori:

- dr. Ilie Oana Brindusa, muzeograf, Sectia „Etnografie” a Muzeului Brailei... citeste mai mult