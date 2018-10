Pentru a doua oara in decurs de doar cateva luni SCM Rm.Valcea a invins-o la Bucuresti pe campioana CSM, de aceasta data partida fiind una de campionat.

Echipa din Zavoi a transat disputa din Polivalenta bucuresteana, cu 22-19, dupa ce la pauza tabela arata 13-9 in favoarea oltencelor.

“Am avut ghinion, nimic nu ne-a mers nici atacul, nici apărarea. Am ratat foarte mult si fiecare minge ajungea la ele. Mergem să câştigăm la Bietigheim, nu avem voie să pierdem”, a spus extrema Iulia Curea dupa meci.

In debutul sezonului Rm.Valcea castiga Supercupa Romaniei in fata celor de la CSM...