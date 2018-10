După victoria concludentă obţinută în prima manşă din turul II preliminar al Cupei EHF, 35-26 cu Kastamonu Belediyesi (Turcia), antrenorul principal al echipei SCM Rm. Vâlcea, Florin Pera a subliniat pofta de joc din faza de atac, care a încântat pe cei 2.500 de spectatori.

„Ne-am dorit să tranşăm calificarea încă din tur, am avut un început de joc echilibrat, însă, treptat, am fost mai concentraţi şi ne-am asigurat un avantaj liniştitor încă de la pauză. Am avut o perioadă bună, am avut şi 12 goluri avantaj, apoi a intervenit o mică relaxare, iar Kastamonu este o echipă de luat în seamă, dispune de opt jucătoare străine, a jucat semifinală de Cupa EHF în sezonul trecut, acolo se... citeste mai mult