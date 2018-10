După victoria obţinută marţi de SCM Râmnicu Vâlcea în Polivalenta din Capitală, 22-19 cu CSM Bucureşti, în etapa a 5-a a Ligii Florilor, preşedintele secţiei de handbal a clubului vâlcean, Florin Verigeanu, anunţă că Glibko Iryna şi colegele sale sunt capabile să joace de la egal la egal cu oricare adversar.

„SCM nu mai are teamă de nicio echipă, poate să joace de la egal sau să fie superioară oricărei alte formaţii. Am dominat de la cap meciul de marţi de la Bucureşti, în ultima vreme, fetele noastre ne-au obişnuit cu victorii, indiferent de adversarii pe care îi întâlnesc. Am dovedit încă o dată că victoria din Supercupă nu a fost deloc întâmplătoare, a fost un...