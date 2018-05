Scleroza multipla afecteaza peste 7.500 de romani. Un pacient pierde, in medie, 10 de ani de viata Desi in Romania scleroza multipla este o boala rara - cu o prevalenta de 38.3 - boala ramane cea mai invalidanta afectiune a adultului tanar, varsta medie a pacientilor la momentul diagnosticarii fiind de 37 de ani. In tara noastra, scleroza multipla afecteaza peste 7.500 de persoane, 70% fiind femei. Dintre acestea, circa 5.000 au accesat sistemul public de sanatate in anul 2016, avand asadar boala activa.

