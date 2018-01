Lucrările includ un desen făcut de Van Gogh care nu a mai fost văzut până acum, dat fiind că a fost păstrat într-o colecţie privată. Denumită „Dealul Montmartre cu cariere” (The Hill of Montmartre with Quarries), opera monocromă a artistului datează din 1886, din perioada în care trăia în Anvers şi Paris, unde lucra în studioul renumitului pictor istoric, Fernand Cormon.

„O asemenea descoperire e întotdeauna minunată. Este cu adevărat excepţional şi nu se întâmplă prea des”, a declarat pentru AFP, Teio Meedendorp, cercetător senior al muzeului Van Gogh din Amsterdam, citat de The Guardian.

„Am autentificat-o în 2013, dar ne-a luat puţin mai mult pentru că ţinea de proprietar şi... citeste mai mult

acum 10 min. in Cultura-Media, Vizualizari: 12 , Sursa: Adevarul in