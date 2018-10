Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Cosmin Contra, a declarat că, deşi a suferit până la sfârşitul partidei, se bucură că elevii săi nu au renunţat şi s-au impus în meciul cu Lituania.

„Sunt fericit pentru băieţi, ştiam că meciul va fi foarte greu. Am întâlnit o echipă obişnuită cu acest teren sintetic, cu jucători care aleargă foarte mult şi se bat pentru fiecare minge, care sunt agasanţi şi de multe ori agresivi. Dar pentru cele trei puncte am venit. Chiar dacă am suferit până la sfârşitul meciului, mă bucur că băieţii nu au renunţat şi am câştigat în ultimul minut al prelungirilor... citeste mai mult

