Iata care este calendarul propus de Ministerul Educatiei Nationale:

27 – 31 mai 2019 – inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen

31 mai 2019 – incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/ a XIII-a

3 – 4 iunie 2019 – evaluarea Competentelor lingvistice de comunicare orala in Limba romana – proba A

5 – 6 iunie 2019 – evaluarea Competentelor lingvistice de comunicare orala in Limba materna – proba B 7

10 – 11 iunie 2019 – evaluarea Competentelor digitale – proba D

12 – 13 iunie 2019 – evaluarea Competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala – proba C

1 iulie 2019 – limba... citeste mai mult