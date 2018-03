Schimbari revolutionare ocupa industria de Customer Care

A 14-a editie Customer Care Conference va avea loc pe 18 si 19 Aprilie 2018 in Bucuresti la Biavati Events.

Practicantii din Customer Care se intalnesc in acest an pentru a discuta despre avantajele bine cunoscute si dezavantajele amenintatoare ale erei inteligentei artificiale, cu o influenta directa pe 3 domenii: oameni, tehnologie si business.

Peste 140 de specialisti nationali si internationali ai domeniului customer care din BPO, Telecom, Banking, Insurance, IT&C, Retail, FMCG etc sunt asteptati sa... citeste mai mult

