Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat sâmbătă că va avea o discuţie, săptămâna viitoare, cu şeful Loteriei Române, alături de care va analiza care sunt cele mai bune variante pentru ca "această zonă să devină mai vizibilă".

"Săptămâna următoare o să am o discuţie pe mai multe subiecte cu şeful Loteriei Române, în sensul de a găsi şi de a aplica mai multe măsuri care să facă mult mai vizibilă această zonă. Să venim cu idei - şi eu am dat exemplu una dintre ele - aceea ce a înfiinţa, se a stabili două noi extrageri în timpul unui an, extrageri ale căror câştiguri să fie destinate clar zonei de sănătate, pentru copii şi zonei... citeste mai mult