Schimbări importante în noul an școlar! Ce elevi vor avea parte de o lună de vacanță în plus, conform structurii anului școlar 2019-2020, aprobată de Ministerul Educației.

Elevii de la liceele tehnologice și de la clasele profesionale vor avea o luna în plus de vacanță, conform structurii anului școlar 2019-2020, aprobată de Ecaterina Andronescu. Acest fapt însă nu va fi un motiv de bucurie și pentru profesori, deoarece reducerea numărului de ore ar putea duce la diminuarea posturilor, scrie portalinvatamnt.

37 de săptămâni de școală în loc de 41

