Schimbari in managementul ING Bank Romania Dupa 4 ani in care a lucrat la ING Bank Romania, Ronald Oort a fost desemnat Chief Risk Officer (CRO) la ING Spania, unde isi va incepe activitatea din 1 august 2018.

El va fi succedat de Thomas Bernert, in prezent co-director al Trezoreriei de Grup. De asemenea, Serge Offers va fi numit director financiar (CFO) al ING Bank Romania, incepand cu data de 1 iulie 2018, preluand functia de la Sven Foos. In cei patru ani petrecuti in ING Romania, Ronald Oort a fost responsabil pentru toate... citeste mai mult