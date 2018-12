Zeci de mii de profesori vor intra într-un proces de formare profesională, în cadrul căruia vor învăța cum să predea digital la ore.

Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, care a anunțat că în această etapă de formare vor intra 55.000 de profesori.

„Avem deja un proiect în care 55.000 de profesori vor intra într-un proces de formare profesională şi sub aspect pedagogic şi sub aspect ştiinţific al disciplinei pe care o predau, dar şi sub aspectul a învăţării predării digitale, pentru că suntem în secolul XXI. Generaţia aceasta pe care noi o avem în şcoală este generaţia care s-a născut şi a crescut cu tabletă. Ca urmare, nu avem cum să ne gândim că,... citeste mai mult

