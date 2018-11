Senatorii au modificat drastic legea armelor, motiv pentru care acum orice persoană care a împlinit 18 ani și nu are o condamnare pe viață, ar putea să-și cumpere o armă letală.

Această decizie a fost luată astăzi de senatori, care au ignorat varianta Guvernului. Până acum, persoanele care au fost condamnate la mai mult de un an de închisoare nu puteau deține arme periculoase. Prin modificările aduse legislației, doar cine a fost condamnat la închisoare pe viață are interzis la astfel de arme.

De asemenea, dacă până acum în legislație exista anumite interdicții pentru ca unele persoane să dețină arme de autoapărare, în urma modificărilor adoptate astăzi ar trebui

