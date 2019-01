După ani de zile în care acestea au funcţionat separat, CEO-ul Facebook vrea să le unească sub o singură umbrelă.

Conform The New York Times, unirea Facebook Messenger, WhatsApp şi Instagram va avea loc la începutul anului viitor. Cele tyrei aplicaţii vor continua să fie separate, în teorie, însă infrastructura de chat şi criptarea specifică a datelor vor deveni comune pentru toate trei.

„Vrem ca produsele noastre de mesagerie şi social media să înlesnească comunicarea dintre rude şi prieteni, oriunde s-ar afla aceştia”, a declarat Mark... citeste mai mult

ieri, 18:23 in IT&C, Vizualizari: 23 , Sursa: Adevarul in