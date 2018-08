Schimbarea la Față a Domnului. In fiecare an, la 6 august, romanii sarbatoresc un praznic important pentru credinta ortodoxa: Schimbarea la Fata a lui Iisus Hristos, unul dintre cele 12 praznice imparatesti.

Schimbarea la Față a Domnului. Se spune despre aceasta zi ca este hotar pentru vara si este privita ca inceputul toamnei. Sarbatoarea mai poarta numele de Obrejenie, denumire slava care inseamna transformare, schimbare.

Schimbarea la Față a Domnului. In aceasta zi se citeste Acatistul Schimbarii la Fata a lui Iisus Hristos.

Schimbarea la Față a Domnului. Troparul Schimbarii la Fata a Domnului nostru Iisus