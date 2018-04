Duminica, 08 Aprilie, 22:43

Gigi Mulțescu a obținut un punct la primul său meci de la venirea la Astra, scor 1-1, pe terenul celor de la CFR Cluj.

"E un punct important pentru moralul jucătorilor. Mai ales că am jucat contra unei echipe care joacă excelent pe teren propriu, care nu prea primește gol.

Jucătorilor noștri parcă le-a fost frică în prima parte. După pauză a trebuit să reconsiderăm puțin jocul, să jucăm cu un vârf mobil. Am reușit să pasăm, să ajungem des în fața porții.

Am început cu o așezare caracteristică mie, ofensivă. Am reglat niște... citeste mai mult