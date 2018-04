Sambata, 28 Aprilie, 17:24

Ion Țiriac (78 de ani) vrea să transforme turneul de tenis de la Madrid, pe care-l patronează, în cel de-al cincilea Grand Slam din tenisul mondial.

Feliciano Lopez, cel care va avea funcția de director al acestui turneu din 2019, a fost cel care a făcut anunțul cel mare.

"Ne dorim ca Madridul să primească o categorie superioară, să fie al cincilea Grand Slam. Este ceea ce organizatorul turneului visează de foarte mult timp", a spus Feliciano Lopez într-o conferință de presă.

Turneul patronat de Țiriac are un plus uriaș, ținând cont că e singurul din lume care are trei... citeste mai mult