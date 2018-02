Programul Rabla 2018 vine cu schimbări! Ce condiții trebuie să îndeplinească românii care doresc să beneficieze de program în acest an?

Cine vrea să-şi ducă maşina veche la Remat trebuie să se asigure că e în perfectă stare de funcţionare şi are dreptul de a circula pe şoselele din România.

Mai exact, maşina veche care ajunge la casat va trebui să aibă inspecţia tehnică periodică valabilă. Adica poate circula pe drumurile din România.

În acestă situaţie vor dispărea şi afacerile cu tichete. Pentru că cine are o rablă care stă va trebui să investească, mai întâi, câteva sute de lei pentru a trece testele şi a obţine... citeste mai mult

azi, 19:57 in Social, Vizualizari: 46 , Sursa: A1 in