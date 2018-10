Wizz Air, a anunțat astăzi noua sa politică de bagaje transparentă, care are ca scop facilitarea îmbarcării pasagerilor și care le garantează tuturor accesul la bord cu un bagaj gratuit de mână. Noua politică intră în vigoare de la 1 noiembrie 2018.

Datele companiei aeriene arată că peste 10.000 de zboruri pe an sunt afectate de întârzierile cauzate de bagaje. Cifrele arată, de asemenea, că, în ultimii cinci ani, durata medie a unei călătorii a scăzut continuu iar în prezent, fiecare al treilea pasager Wizz Air are deplasări de... citeste mai mult