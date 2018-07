Schimb dur de replici intre Merkel si Orban pe tema „valorilor” Europei, la Berlin

Angela Merkel si-a afisat in mod clar dezacordul cu Viktor Orban pe tema migrantilor si a pledat in favoarea unei datorii „de umanitate”, in momentul in care este acuzata ca a cedat adeptilor liniei dure in Europa, relateaza AFP. „Ne vom proteja frontierele externe” in UE, „insa nu cu obiectivul de a ne inchide si de a vorbi numai despre inchidere si despre un fel de fortareata”, a declarat pentru presa cancelarul german, care l-a primit pe omologul sau ungar – pentru prima oara in ultimii trei ani. Ea a invocat „divergente” pe subiectul migratiei cu Orban.

