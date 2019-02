Două eleve de clasa a opta din Constanța au fost protagonistele unui episod violent care s-a petrecut în parc.

În timp ce fetele se loveau cu pumnii și picioarele, colegii lor încurajau bătaia și erau extrem de amuzați. Întreg incidentul a fost filmat de aceștia.

”Știam eu că nu trebuia să venim aici, în parcul de la Far. Trebuia să mergem direct la școală. Am ajuns, stăteam și a venit deodată o altă fată și a început s-o tragă de păr, fără să facă nimic. Apoi a lovit-o și cu pumnii”, a declarat o fată, martoră la scena de violenţă.

”Ele au un conflict mai... citeste mai mult

