Scene SOCANTE in Iasi! Doi POLITISTI au fost atacati in plina strada de trei derbedei! Agresorii sunt acum in libertate!

Scandal cat casa pe o strada din Iasi. Doi politisti au fost agresati de trei derbedei aburiti de aburii alcoolului sau a altor substante. Pe data de 19 ianuarie, un scandal monstru avea sa izbucneasca in jurul orei 17:00.

Un iesean a mers la politie si a reclamat faptul ca trei tineri ce par a fi bauti fac scandal in zona Rond Dacia. O patrula de politie a ajuns in zona pentru a linisti apele, insa totul avea sa degenereze. “Politistii le-au cerut celor trei tineri sa se legitimeze, insa acestia au refuzat si au devenit violenti. Politistii au fost amenintati si bruscati de catre tineri”, a precizat o sursa din cadrul anchetei.... citeste mai mult