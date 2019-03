Zeci de milioane de fete sub 14 ani muncesc in conditii comparabile cu cele ale sclavilor in fabrici sau chiar in mine. Milioane de copile vor fi fortate sa se casatoreasca in anul ce tocmai a inceput. Intr-un editorial publicat pe Al Jazeera, Gordon...

Buna ziua Iasi, 3 Ianuarie 2016